Leedu korvpallinaiskonna peatreener sattus ahistamisskandaali. „Oli tüdrukuid, kes hakkasid riietusruumis nutma.“

Esmaspäeval tegi ajakirjanik Gediminas Reklaitis selle kohta avaliku Facebooki postituse.

„Mitmest allikast sain teada, et kõik mängijad ei ole rahul treener Rimantas Grigasega. On nüansse rotatsioonides, on nüansse treeneri käitumises ja isegi vulgaarsuses, nagu ütles üks allikas,“ kirjutas ajakirjanik.

Neli koondislast olid nõus treeneri käitumisest rääkima väljaandega 15min.lt. Ükski neist mängijatest ei olnud nõus oma nime avaldama, sest nad kardavad oma karjääri ja turvalisuse pärast. Igatahes väitsid nad kõik eraldi vestlustes, et ei taha enam 62-aastase treeneriga koostööd teha.

„Alati on palju puudutusi, kallistusi, mis tunduvad kohatud. Alati pärast mängu ta kallistab, justkui hoolib väga,“ rääkis üks naiskorvpallur. „Ta kustub meid ka väiksekesteks, armsateks ja tüdrukuteks. Me ei ole viieaastased.“

„Iga treener võib sind puudutada õlast, aga Grigasele meeldib tõesti kallistada,“ jätkas naine.

„Ta tuleb ja kallistab ja hoiab sind. Võib-olla tundub see talle normaalne, aga kõik tunnevad end ebamugavalt. Kui meil on lõuna, siis meeldib talle vaadata, kuidas me iga suutäit suhu paneme. See on kõigile väga ebamugav, see on ebameeldiv ja vaimselt rõhuv,“ lisas teine korvpallur.

Rahvusnaiskonna mängijate sõnul oli Grigase käitumine veelgu vulgaarsem, kui ta töötas treenerina Vilniuse Kibirkstise korvpalliklubis.

„Ta oli vaid pool hooaega, siis ta vallandati. Ütlesime klubi juhile, et see ei ole normaalne, kuidas ta meid kohtleb. Ütlesime, et lahkub kas tema või meie kõik. Me olime psühholoogiliselt katki,“ meenutas üks naiskorvpallur. „Oli mängijaid, kes hakkasid riietusruumis nutma.“

Leedu korvpalliliit on alustanud Grigase suhtes ametliku uurimise. Treener ise on alaliidu juhtidega vestluses igasugust ahistamist eitanud.

„Selline informatsioon [ahistamisest] laekus meile esmakordselt, me võtame seda väga tõsiselt,“ sõnas alaliidu president Mindaugas Balčiūnas BNS-ile.

