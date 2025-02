BLOGI | Tormis Lainel jäid MM-i slaalomis finišisse jõudmisest mõned väravad puudu, Šveitsile 75 aasta pikkuse pausi järel kuld

Sellega on tänavune MM läbi. Järgmisel talvel jagatakse Milanos ja Cortinas juba olümpiamedaleid.

OTSEBLOGI:

ENNE STARTI:

Laine on Saalbachi MM-il teinud seni kaks starti. Kolmapäevases tiimivõistluses teenisid Laine ja Juhan Luik 13. koha. Seejuures näitas Laine slaalomis päeva neljandat aega. Reedene suurslaalom lõppes eestlase jaoks katkestamisega.

Sel hooajal on Laine MK-sarjas slaalomis punktikohale jõudnud neljal korral. Parimaks on 22. koht Val d’Isere’ist. Lisaks on tal ette näidata 24. koht nii Kitzbühelist kui ka Adelbodenist. Esimene punktikoht tuli aga Levil, kus ta oli 27.