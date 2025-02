Artti Aigro teenis Jaapanis taas MK-punkte, karjääri kogusumma kerkis üle 400

Hooaja alguses järjepanu MK-etappe võitnud ja ka üldarvestuses liidrikohta hoidnud sakslane Pius Paschke on praeguseks oma vormi kaotanud ning Sapporos leppis ta pühapäeval alles 31. kohaga.

Sapporo pühapäevase MK-etapi tulemused:

MK-sarja üldarvestuses jätkub austerlaste võim. Esikohal on Tschofenig 1606 punktiga. Teine on Hörl 1423-ga ja kolmas Kraft 1027-ga. Pühapäevase võistlusega neli punkti juurde teeninud Aigro kerkis hooaja kokkuvõttes 188 punktiga 23. positsioonile. Eestlane möödus poolakast Aleksander Zniszczolist, kellel on koos 185 punkti.