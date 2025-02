DELFI ŠVEITSIS | Treener Regina Ermitsa nigelast sprindist: olen päris kindel, et ta suudab sellest üle saada

Austerlane nägi koondislastel mimete ässade ebaõnnestumise tõttu häid võimalusi kõrgele tõusta, aga kõiki vedas alt laskmine ja Eesti selle talve esinumbrit Regina Ermitsat ka sõidukiirus. Ermits, kelle isiklik treener on just Lindinger, eksis lamadestiirus kolmel lasul ja näitas suusarajal 57. aega. Kaotust kiireimatele tuli enam kui 1.40.

„Laskmine on laskmine – kõik lasid olude tõttu palju trahve. Me ei otsi vabandusi, see oleks kõigest hoolimata võinud olla parem,“ lausus Lindinger laupäeval. „Suusaajad olid minu jaoks pisut seletamatud. Kõik võistlejad paistsid alguses väga aeglased. Osade treeneritega rääkides selgus, et libisemine oligi kehv. Mõnel meie koondislasel olid väga head suusad, mõnel mitte nii head. Midagi katastroofilist polnud.“