Robert Rooba koduklubi on Soome meistriliigas pöörases hoos

Kohtumises püsisid otsad lahti kuni teise kolmandiku lõpuni, mil KooKoo juhtis 3:2. Viimase perioodi alguses viskas kodumeeskond aga kaks vastuseta väravat, mille said enda nimele Otto Paajanen ja Rooba, ning nõnda purjetati 6:3 võiduni. Lisaks väravale kogus Rooba laupäevases mängus ühe söödupunkti.

Sarnaselt Roobale, kes on hooajaga kogunud Soomes juba 36 resultatiivsuspunkti, on suurepärases hoos ka tema koduklubi KooKoo. Laupäeval teenitud võit HPK vastu oli neile seitsmes järjestikune. 2025. aastal on kaotatud vaid kaks kohtumist ja needki lisaajal.