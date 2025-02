VIDEO | Rassistlikke väljendeid kasutanud soomlased kaaperdasid Flora kohtumise otseülekande

Kui avapoolajal kommenteeris kohtumist Soccerneti ajakirjanik Kristjan Jaak Kangur, siis teise kolmveerandtunni 54. minutil sai vastasseisu kuulda ka soomekeelsete kommentaaridega. Nimelt tuli Kanguri jutule üks soomlane, kes sai palumise peale endale kõrvaklapid ja asus oma kodukeeles mängu kulgu vaatajateni tooma.

Kommentaatoripuldi tagant käis läbi seejuures mitu soomlast, kelle kõigi keelekasutus jättis soovida. Pahatihti tulid suust välja roppused, näiteks „v***u. Mõne aja pärast läks isehakanud kommentaatorite keelekasutus veelgi ebasündsamaks ning üks äsas: „Neegrid v***u!“

„Soomlased tahavad kaaperdada minu kõrvaklappe, kuid seda ei saa lubada - meil on siiski maavõistlus siin praegu,“ rääkis Kangur otseülekandes. „Samuti vabandame kõikide v-tähega sõnade eest. Siin pole midagi teha, kuna see on Soome poistel sidesõna. Seda kahjuks välja ei juuri.“

Kohtumise järel tegi omapoolse avalduse ka HJK jalgpalliklubi, kes toonitas, et rassistlike sõnavõttudega esinenud soomlane on kindlaks tehtud. „Meil on rassismi suhtes nulltolerants. Flora mängu otseülekandes rassistliku kommentaari öelnud isik on tuvastatud ja ei ole enam HJK mängudega seotud,“ kinnitas klubi.

Soome „kommentaatorid“ püsisid Kanguri asemel puldis kuni 79. minutini, misjärel jätkus kohtumine vanaviisi.

Vaata intsidenti videost!

Pelle Pohlak: see on piinlik

Tallinna Flora president Pelle Pohlak, kes küll ise kohtumise ajal jalgpallihallis ei viibinud, sõnas Delfile, et tegemist on äärmiselt totra ja piinliku olukorraga, millele pidanuks kordades varem reageerima.

„Kuidas see päriselt juhtus, ma ei tea, kuid kuulasin seda... Päris piinlik. Oleme varasemalt mitmeid aastaid mänge korraldanud Rootsi klubide Hammarby ja AIK vastu. Pigem on küsimärk tulevikuks, et kuidas neid mänge korraldada, et sellised situatsioone rohkem ei tekiks,“ rääkis Pohlak.