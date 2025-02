DELFI ŠVEITSIS | Siimer tundis rõõmu, suusarajal „kolaka“ saanud Zahkna mõtleb tavadistantsist loobumisele

Siimeri selle hooaja komistuskivi, püstitiir, tõi sel korral ühe eksimuse. Nurisemiseks pole põhjust, sest tänavune protsent on vaid 67.

„Ületasin statistikat ja selle üle on mul väga hea meel,“ rääkis Siimer Delfile ja tõdes, et tingimuste taha ei jäänud lasketiirus ega ka rajal täna midagi. Ainus eksimus oli selge („Tundus, et lausa kahe märgi vahel.“) ning suusad toimisid laskumistel konkurentidest paremini.