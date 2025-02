„Midagi sellist ei tohi juhtuda.“ Laskesuusatamise MM-il tehti uskumatu prohmakas

Mõistagi ajas taoline asjade kulg Norra spordifännid ja asjatundjad püha viha täis. „Kas režissöör on koju läinud?“ küsis Norra TV2 kommentaator Ole Kristian Stoltenberg.

IBU kommunikatsioonijuht Christian Winkler tõdes NRK-le, et võistlust maailmale vahendanud režissöörid lasid sisse suure apsaka. „See oli viga. Seda, et Johannese viimast tiiru ei näidata, ei tohi juhtuda. See pole okei. Vabandame, eriti Norra fännide ees, kes seda ei näinud,“ sõnas ta.