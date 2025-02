DELFI ŠVEITSIS | Treener Tobreluts: Tomingas oleks võinud isegi eilse kehva seisundiga esikümne piirile jõuda

„Pigem oli eilne sõit positiivne, aga selge, et kui Tuuli oleks oma parimas konditsioonis, siis see ei oleks kindlasti olnud see, mida ta tegema läks. Ka rajal. Ta hoidis teadlikult tagasi. Tuuli oskab oma enesetunnet adekvaatselt hinnata. Eelmise päeva lahtisõit tuli ka suhteliselt raskelt ja seetõttu läks ta kontrollitumalt peale. 1.10 rajal kaotada pole midagi hullu, seal on selge varu,“ lisas ta.