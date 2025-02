Lahtise kiivripaela pärast kaks kohta kaotanud Fourmaux: kohtunike töö oli täiesti arusaamatu

Fourmaux oli 11. kiiruskatse eel kolmandat kohta hoidnud Tänakust viie sekundi kaugusel, ent stardijoonel jäi prantslane ootamatult seisma ja sinna kadus üle 20 sekundi.

„Tempo oli läbi hommiku tõesti suurepärane ja olin rahul, kuid siis tekkis stardijoonel väike probleem,“ lausus Fourmaux lõunasel hoolduspausil meediale. „Sain viis-kuus sekundit enne starti aru, et kiiver jäi pingutamata. Pidin startima, aga samas ohutuse huvides pidin kiivri kindlalt pähe panema.“

Fourmaux jändas kiivriga mõnda aega. Etapi kokkkuvõttes lasi ta seepärast endas mööda nii Thierry Neuville’i kui ka Kalle Rovanperä, poodiumist lahutab prantslast nüüd 20 sekundit.

„Nägin kõvasti vaeva. Teate, kui peate kinnastega rihma konksu vahele ajama, siis see on tõesti raske. Alustasin kiiruskatset, jäin stardialas seisma ja panin kiivri pähe. Kaotasime esimeses vaheajapunktis seepärast parematele 21 sekundit,“ muljetas Fourmaux, kes raputas tuhka pähe ka korraldajatele.

Fourmaux loodab aega tagasi saada

Kohtunikud peavad enne kiiruskatset sõitjatele meelde tuletama, et nad paneksid turvavarustuse kinni. Fourmaux mõtted olid küll laiali, aga samas ei öeldud talle ka midagi.

„Tõesti kahju. Aga ma ei saa aru.... kohtunikud justkui kontrollisid, kas meil on vööd, kiivrid ja muu kinni, aga mulle ei öeldud midagi. Aga mul polnud kindaid käes, vöö polnud kinni ja kiiver polnud kinni. Täiesti arusaamatu,“ lisas Fourmaux, kelle väitel oli selline juhtum tema karjääris esmakordne. „See oli ebaõnn, aga samas peame analüüsima, miks see juhtus, ja veenduma, et sellist asja tulevikus rohkem ei juhtu.“

Sealjuures lootis Hyundai piloot, et äkki kohtunikud halastavad talle ning annavad ajakaotuse tagasi. Ühest küljest sai Fourmaux aru, et see oli tema aps, aga teisalt tema meelest pidanuks kohtunikud asjale enne starti viitama. Ning kaude võinuks Hyundai piloot sõita ka lahtise kiivriga, mille puhul oleks ta tõenäoliselt saanud vaid rahatrahvi.