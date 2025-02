Uus väljavalitu: Rootsi laskesuusatäht on taas armunud

Nelin pajatas Rootsi ajaleht Aftonbladetile, et tal on süttinud armuleek temaga sama vana Sandra Abremarkiga. Paar veetis hiljuti koos aega Rootsi koondise MM-i eelses laagris Anterselvas, kuid Lenzerheidesse Nelini väljavalitu kohale ei tulnud.

„Kulutan seetõttu palju aega telefonis ja facetime´is olles. See suhe on mõistagi tore, kuid kui peame olema teineteisest pikka aega eemal, pole see kõige lõbusam,“ tunnistas Nelin.