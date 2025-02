Carlos Sainz Jr hindab Ferrari võimalusi kõrgelt: Hamilton on kindlasti konkurentsivõimeline

„Ma pole kunagi Lewisega meeskonnakaaslane olnud, nii et ma ei tea selle põhjal, milleks ta võimeline on. Kuid kui ma hindan [Hamiltoni] tema tulemuste ja tema tausta ja saavutatu järgi, võin vaid öelda, et on väga suur tõenäosus, et ta on Ferraris konkurentsivõimeline,“ sõnas Sainz RacingNews365-le.

„Kuid nagu kõik, sõltub see kõik sellest, kui hästi suudate autoga kohaneda, kui hästi suudate kohaneda meeskonnaga. Muutujaid on nii palju, et mul on võimatu ennustada,“ jätkas hispaanlane.

Ferrari kaotas mullu meeskondliku MM-tiitli Mercedesele vaid 14 punktiga. Sainz on üsna kindel, et algaval hooajal on Itaalia meeskond võimeline tiitli endale napsama.

„Kui ma lahkusin Ferrarist, tundsin, et meeskond, nii Ferrari kui Charles [Leclerc], on valmis maailmameistritiitli nimel võitlema. Nüüd, kui neil on ka Hamilton, on see tõenäosus vaid kasvanud,“ on Sainz veendunud.

Vormel-ühe uus hooaega algab Melbourne`is 16. märtsil.

