Maailma esireket nõustus WADA pakutud võistluskeeluga

Rahvusvaheline antidopingu agentuur (WADA) teatas laupäeval, et nad jõudsid Sinneriga kokkuleppele, mille kohaselt hakkas itaallane alates 9. veebruarist kandma kolmekuulist võistluskeeldu.

Eelmisel kuul Austraalia lahtised võitnud 23-aastase itaallase võistluskeeld kehtib kuni 4. maini. Sinner saab seejuures ametliku treeningtegevuse juurde naasta 13. aprillil. See tähendab, et esireketil on võimalus osaleda ka aasta järgmisel suure slämmi turniiril, sest Prantsusmaa lahtised algavad 19. mail.