Liider Elfyn Evans: oleks võinud palju hullemini minna

Esimesena startinud Evans ütles, et päeva alguses võis stardikoht talle isegi väikese eelise anda, aga pärastlõunal oli see pigem tema kahjuks.

„Eriti pärastlõunal oli selgelt näha, et meie stardipositsioon ei olnud teatud lõikudel optimaalne. See viimane kiiruskatse oli ka päris segane, aga aeg tuli ikkagi hea. Aga see on osa mängust ja teadsime seda oodata. Oleks võinud palju hullemini minna,“ ütles Evans päeva lõpus.