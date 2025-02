TalTechil on enesekindla Pärnu vastu selg vastu seina, Võru Barrus läheb Lätti ajalugu tegema

„Meie jaoks on asi väga lihtne, üks võit on vaja veel saada ja saame jälle öelda, et oleme ajalugu teinud, sest kunagi varem pole seda juhtunud. Suur eesmärk on poolfinaali saada, keskendume hetkel ainult sellele,“ kinnitas juhendaja.

„Mingi ajani püsisime ilusti mängus, raskem oli siis, kui vastane mõne punktiga ette pääses. Tähtsatel hetkedel võtsid nemad oma ära, sest neil on niipalju rohkem enesekindlust. Meil geimi lõppudes sellist otsustavust pole, jääme ootama, et äkki teeme mingi ilusa liigutuse. Nemad on saanud terve hooaja seda enesekindlust koguda. Eelmisel hooajal olime ise sarnases seisus, ja oli kindlus, et küll me need geimi lõpud kätte saame,“ sõnas peatreener.