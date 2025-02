„Kollaps!“ Norra meedia oma laskesuusatajatele ei halastanud

„See oli väga veider tiir. Ma ei mäleta, et oleksin varem midagi sarnast kogenud,“ ütles Knotten oma püstilaskmise kohta. „Lasud läksid kõik vasakule, aga ma ei suutnud kohaneda ja jätkasin...See on väga suur pettumus, sest mul oli tegelikult hea päev.“

„Kas see on võimalik?“ küsis Norra TV 2 laskesuusaekspert Ole Einar Bjørndalen pärast Knotteni püstitiiru.

„Muidugi ei saa me rahul olla. Olulised on numbrid üks, kaks või kolm. Meil see ei õnnestunud,“ viitas treener, et nende ainus eesmärk oli medal.