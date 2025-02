Veebruaris toimuv Põhja-Euroopa suurim pokkerifestival Kings of Tallinn jahib uusi rekordeid

Kuna tänavuse festivaliga tähistab Kings of Tallinn kümne aasta juubelit (esimene samanimeline festival toimus 2015. aastal), on see suurem kui eales varem. Eestisse eeldatavalt üle tuhande pokkerituristi meelitav suursündmus koosneb enam kui 60 turniirist ja ööpäevaringsest rahamängust, kulmineerudes 1100-eurose osalustasuga põhiturniiriga, mille garanteeritud auhinnafond on esmakordselt ajaloos üks miljon eurot.

Kuidas on Kings of Tallinn ajas kasvanud ja mille poolest tänavune festival varasematest erineb?

Põhiturniiril mängitakse vähemalt miljonile eurole

Kings of Tallinn 2025 tippsündmus on 1100-eurose sisseostuga ja viie avapäevaga No Limit Holdemi põhiturniir, mille auhinnafond on garanteeritult vähemalt üks miljon eurot. Võrreldes eelmise aastaga on auhinnagarantii kasvanud koguni kaks korda.

„See tähendab, et olenemata mängijate ja nende poolt sooritatud sisseostude arvust mängitakse igal juhul vähemalt miljonile eurole. Kui osalustasudest peaks laekuma alla miljoni, paneb korraldaja puuduva summa omalt poolt auhinnafondile juurde,“ selgitas Olympic Casino ja OlyBet Groupi pokkerijuht Christer Larsson.

Sellega võtavad turniiri korraldajad olulise riski, sest mitte ühelgi Kings of Tallinna turniiril pole eales niivõrd suurele summale mängitud. Senine rekord pärineb eelmisest aastast, mil 516 mängijat võistles põhiturniiril 859 160 eurole. Viimasel kahel aastal on Olympic Casino korraldanud küll kaks vähemalt miljonieurose auhinnafondiga pokkeriturniiri – pokkeri MM-i tütarsarja WSOP Circuit põhiturniirid 2023. ja 2024. aastal –, kuid nende osalustasu oli Kings of Tallinna põhiturniirist pisut kõrgem ehk 1500 eurot. „Võimalus mängida vaid 1100-eurose sisseostuga pokkeriturniiril vähemalt miljonile eurole on Euroopas üsna harukordne ning peaks paeluma kõiki tõsiseid harrastajaid,“ eeldab Larsson.

Rohkelt erinevaid mänguformaate