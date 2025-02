Saksa meedia: Sebastian Vettel tahab F1-sarja naasta

Veebilehe andmetel on 37-aastase Vetteli lähiringkonnalt saabunud teade, et sakslane tunneb end endiselt olevat piisavalt heas vormis, et võidelda F1-sarjas MM-tiitli eest. Väidetavalt otsib sakslane võimalikuks tagasitulekuks meeskonda.