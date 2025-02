DELFI ROOTSIS | Miks vahetas Virves ralliautos kaardilugejaga kohad?

Et mis värki? Kas Viilo leidis, et Virves ei saanud hakkama, kuigi WRC2 arvestuses oli ekipaaž kolmandal kohal. „Ju ma ei saanud jah,“ muigas Virves.

Ennelõunaste kiiruskatsed olid Virvese sõnul nii ja naa. Kolmas koht, kaotust liidrile Oliver Solbergile 37,6 sekundit. „Koht pole kõige hullem, aga üllatusi oli rohkem kui ootasime,“ tõdes Virves. „Sõita on palju keerulisem kui testipäeval ideaaloludes. Ent see on kõigil nii.“

Virvese sõnul käib autoga tõsine võitlus. „Stabiilsetes tingimustes, kui lund teel pole, on kõik korras, aga nii kui jäljest välja lähed ning seal on lund ja sodi, kaob pidamine. Piigid ei lähe läbi lume maasse. Veidi mängib rolli ka sõidustiil. Need, kes tunnevad end mugavamalt nii, et keeravad auto kurvi läbi nina, neil on lihtsam. Minul võiks olla balanss grammivõrra taga ja see liiga hästi ei toiminud.“