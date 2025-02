ERITUUR JA FOTOD | Lembit Peegli fotonäitus heidab valgust Tartu Maratoni rikkalikule ajaloole

Tõele au andes on Lembit Peegli fotokogu sedavõrd mahukas, et enesestmõistetavalt kõik pildid näitusele ära ei mahtunud. Fotograaf otsustas mõned Tartu Maratonil üles võetud, kuid näituselt välja jäänud fotod üles otsida, mille lasime kärmelt digitaliseerida.

Tartu Maratonist endast

Tartu Maratoni nime on kuulnud ilmselt iga eestlane ja paljud on selle ka suusatajana läbinud. Seetõttu pole ime, et sündmus on meie rahva seas välja teeninud talvise laulupeo nimetuse. Alates 1960. aastast korraldatav suusamaraton on lisaks eestlastele kohale toonud aga osalisi üle maailma ja alates 1994. aastast kuulub Tartu Maraton maailma paremaid suusamaratone ühendava organisatsiooni Worldloppet väärikasse nimistusse.