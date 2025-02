DELFI VIDEO | Ott Tänak: ootused ja lootused olid natuke kõrgemad

„Otseselt probleeme pole. Midagi katki pole ja kõik toimib. Võib-olla lihtsalt ootused ja lootused olid natuke kõrgemad. Kõik ei tundu nii hea, kui võiks olla. Aga eks see ongi nii, kuna olud on teistmoodi. Ralli ongi selline, et olud võivad iga katsega muutuda. Auto peab toimima kõikides oludes, kuid selle (Hankooki) rehviga on seda praegu raske toimima saada,“ kommenteeris Tänak reedeseid esimesi katseid.