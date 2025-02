„Miski ei toimi paremini kui julgustus presidendilt.“ Norra suursaadik osaleb Tartu Maratonil

Murdmaasuusatamine on Norras populaarne spordiala ja paljud norralased võtavad talvisel hooajal osa erinevatest võistlustest, sealhulgas ka Birkebeinereni suusamaratonist. „Erinevalt mõnedest sõpradest, ei ole mul pikka suusavõistluste ajalugu,“ nentis suursaadik. „Ma olen pigem selline inimene, kes viib oma pere nädalavahetusel suusatama, võttes kaasa apelsine ja šokolaadibatoonid ning teinekord ka lõkkepuud, et radade kõrval lõunasööki valmistada. Nii saab nii terve päeva lume peal veeta.“

Norra tähistab 2025. aastat kui „Õuetegevuste aastat“. Kõik on oodatud veetma rohkem aega õues ja looduses. „Nagu enamik norralasi, olen ma oma elus palju suusatanud. Ilma suurema võistluskogemuseta ja sel hooajal seni ka peaaegu olematu suusatamistreeninguta, mu ambitsioon Tartu Maratonil on lihtsalt nautida suusatamist ja loodetavasti finišeerida, enne kui mind lumesaani peale korjatakse,“ lisas suursaadik. „See saab olema lõbus ja see on hea viis, kuidas tähistada suurepärast Eesti suusamaratonide traditsiooni. Lisaks on see ka austusavaldus suusatamisele ja õuetegevustele laiemalt.“