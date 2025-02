Tormis Laine lõpetas MM-il suurslaalomi kukkumisega. „Tahtsin medalite eest võidelda“

„Loomulikult on pettumus suur, kuid hooaja jooksul on olnud võistlusi, mis on hinge kriipinud rohkemgi. Enamasti siis, kui olen teadnud, et ei andnud endast maksimumi. Sel hooajal võtsin eesmärgiks maailmakarikapunktide teenimise. Minu tase on aga nüüdseks piisavalt hea, et 30 parema hulka jõudmiseks ei pea enam imesõitu tegema. Kõigil viimastel suurslaalomi võistlusel olen lõpetanud punktikohal, aga sisimas olen tundnud, et suudaksin paremini,“ rääkis Laine pärast võistlust pressiteate vahendusel.