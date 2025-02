Adrien Fourmaux: uus Hyundai on rakett ja mina olen astronaut!

Prantsusmaa rallistaar tunnistas, et ihkab sel aastal taas poodiumile tõusta, ideaalis isegi ralli võidu nimel heidelda. „Loomulikult sihime poodiumit, see on selge, kuid see ei saa olema kerge väljakutse. Meil on sel aastal tingimustega vedanud. Anname endast lihtsalt parima ja vaatame, mis saama hakkab,“ rääkis Fourmaux.