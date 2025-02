Alex Matthias Tamme koduklubi sai Konverentsiliiga 1/16-finaali avamängus ülivalusa kaotuse

Kohtumise avapoolaja domineerivamaks pooleks oli Ljubljana, kuid Boraci värava poole saadetud üheksas pealelöögist ei maandunud võrgust ükski. 9. minutil avanes poolvõimalus ka Tammel, kelle pealelöögi suutsid Bosnia klubi kaitsjad blokeerida.

Teise poolaja alguses tabas Ljubljanat valus tagasilöök, kuna Tamme ründepartner Raul Florucz korjas teise kollase kaardi ja saadeti riietusruumi. Pea terve teise kolmveerandtunni vähemuses mänginud valitsev Sloveenia meister pidas südikalt vastu kuni poolaja viimaste minutiteni. Väärtuslikust viigist tuli siiski mängu lõppedes suu puhtaks pühkida.

Esimene suurepärane võimalus juhtvärava löömiseks avanes Boracil 86. minutil, kuid Djordje Despotovici 11 meetri karistuslöögi suutis Ljubljana puurilukk Matevz Vidovsek tõrjuda. Bosnia klubi sellest aga ei heitunud, kuna esimesel üleminutil jõudis sihile Sandi Ogrinec, kelle tabamus kindlustas Boracile 1:0 võidu.

Algkoosseisus alustanud Tamm vahetati pingile viiendal üleminutil.

Ljubljana peatreener Victor Sanchez tunnistas kohtumise järel Sloveenia Sport TV-le antud intervjuus, et on hoolimata kaotusest enda mängijate üle uhke. Kordusmängule vaatab hispaanlane vastu lootusrikkalt, kuna on üsna kindel, et tema hoolealused suudavad 0:1 kaotusseisu võiduks pöörata.

„Mängisime kaks täiesti erinevat poolaega. Esimesel kolmveerandtunnil mängisime väga hästi, olime parem ja domineerivam meeskond ning valdasime oluliselt rohkem palli. Paraku võib jalgpallis iga viga ära karistada. Kui Florucz sai punase kaardi, pöördus kohtumine pea peale ja vastane haaras initsiatiivi. Püsisime kaitses hästi, kuid kahjuks löödi meile mängu lõpus värav. Kuid see oli alles esimene poolaeg. Meil on veel 90 minutit mängida ja loodame, et suudame järgmisel nädalal seisu enda kasuks pöörata,“ analüüsis Sanchez

Ljubljana peatreener jätkas: „Mängijad on enesekindlad ja usuvad, et suudame asjad ümber pöörata. Nad näitavad igas matšis suurepärast võitlusvaimu. Sõltumata võidust või kaotusest olen ma oma mängijate üle uhke. Loodan, et suudame tänasest vigadest õppida.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada