Itaalias võistelnud Aleksandr Bolšunov: Trump ise andis mulle selleks loa

Bolšunov võitis 30-kilomeetrise sõidu lõpufinišis nelja itaallase ees. Naistest võidutses poolatar Justyna Kowalczyk 16,8 sekundiga rootslanna Emma Ivarssoni ees.

Finišis oli Bolšunov Norra rahvusringhäälingule intervjuud andes joviaalses meeleolus.

Küsimusele, mis motiveerib teda end vormis hoidma, vastas Bolšunov: „See on keeruline, aga kõige tähtsam on, et me sellel võistlusel osaleda saime. Saime loa Trumpilt endalt,“ naeris 28-aastane venelane, viidates USA ja Venemaa presidendi kõnelustele.

Reporterid küsisid veel Bolšunovilt, kas ta igatses ajakirjanikke. „Mis seal igatseda? Ma näen, et teie igatsesite mind. Te olete tulnud siia täiesti tähtsusetule võistlusele. Ennekõike igatsesite teie mind, mitte vastupidi,“ vastas Bolšunov.

Rootsi telekanal SVT küsis Moonlight Classicu korraldajalt, kuidas Bolšunov nende starti jõudis. „Ta küsis, kas saaks osaleda ja me ütlesime „jah“. Meil on siin igal aastal venelased osalenud ning see aasta pole mingi erand,“ ütles võistluste korraldaja Martina Rier.

„Enamus reaktsioone on olnud head. Me pole osalejatelt kuulnud, et sellega mingi probleem oleks. Me korraldame spordiüritust. Me oleme neutraalsed ega taha sekkuda poliitilistesse debattidesse. Sellel võistlusel loevad õiglus ja empaatia.“

NRK andmetel on Bolšunov veetnud Itaalias koos perega viimased kaks nädalat, et tutvuda 2026. aasta taliolümpia oludega. Ka treener Juri Borodavko ütles Venemaa väljaandele Sport Den za Dnjom, et Itaalias harjutatakse järgmise aasta olümpiat silmas pidades.

Kui Bolšunovilt küsiti, kas ta eeldab, et ta 2026 olümpial starti pääseb, vastas ta vaid: „Elame-näeme.“

