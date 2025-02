Andres Toobal: ninad saime pühitud, aga võimust ja otsustavusest on veel puudus

Cronimet liiga veerandfinaali avamängus tunnistas Selver võõrsil Pärnu 3:0 (22, 22, 23) paremust. Toobali sõnul näitas Pärnu geimi lõppudes oma tavapärast klassi ning Selver jäi „natuke liiga neutraalseks“.

Kõigepealt meeste tervisest, mistõttu anti eelmisel nädalal Jekabpilsile loobumisvõit. „Mina olen veel ainsana natuke tangide vahel, aga teistel kõigil on nii palju korras, et saavad meeskonda aidata. Jefanov ja Parish on veel vigastusega väljas, teised said oma ninad pühitud ja olid täna valmis mängima,“ lausus Toobal.

Selveril jäi Toobali sõnul geimi lõppudes puudu otsustavusest. „Otsustamise kohad, kus oli vaja pall maha lüüa, oli Pärnul võimu ja otsustavust rohkem. Võisime küll punkt-punktis mängida, aga isegi kui juhtisime, ei tekkinud sellist tunnet, et me seda mängu võitma lähme. Endiselt oli tunne, et me ei taha ise otsustajad olla, äkki lihtsalt tuleb välja... Pärnu tegi oma klassikalise jälle ära - nii kui nugade peale läheb, on neil kõva emotsioon üleval, on ka mehi, kes hakkavad otsustama.“

„Meil jäid tempo ja nurgad natuke varju,“ jätkas Toobal analüüsimist. „Andri Aganitsa vaadati vastaste poolt palju, aga tema teeb oma töö teistmoodi ära. Peaksime nii rünnakut kui kaitset paremaks saama. Vahepeal läks juba paremaks, aga täna jäid pallid, mis meile pihta või blokist mööda löödi, liiga kergelt maha.“

„Proovime omad korrektuurid teha ja kodus natuke lõbusamalt mängida. Täna jäime natuke liiga neutraalseks. Vastasel oli Andres Raadiku näol mees, kes tegi vastaste poole natuke kurjemat häält ja nägu, kui vaja oli. Me ei suutnud samaga vastata.“

Kas ameeriklasest temporündaja Parish pühapäevaseks kordusmänguks mänguvormi saab, ei osanud Toobal veel öelda. „Polegi täpselt aru saanud, mis talle haiget teeb. Trennis on ta mingeid asju kaasa teinud. Hetkel ei saa öelda, et isegi kui ta platsile tuleb, ta midagi muutma hakkab. Hendrik Luuken on oma asjadega korralikult hakkama saanud. Siit-sealt saab ta juurde panna, aga see pole koht, kus me peaks mängu ära tegema. Pigem on need teised kohad, kus me võiksime mängu pöördeid tuua,“ lisas Toobal.

