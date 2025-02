DELFI VIDEO | Renee Teppan: tegime seda, mida tegema pidime, aga oleme alles poolel teel

„Klassikaline play-offide algus, ega siin midagi suurepärast või ilusat ei olnud. Loomulikult Selver tahab ja üritab, ega nad ei olnud kehvad ja me pidime kõvasti võitlema. Ega me ise ka ei ole mingis tippvormis ja see, et pidi „läbi seina“ mingeid palle ära tooma. Kuskil varem oleks võinud kvaliteetsema puute teha. Aga sellised need kaklused play-offides ongi ja eks me tegime seda, mida tegema pidime ehk kodus võitma,“ rääkis Teppan pärast 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) võitu.

Pärnu pani oma paremuse maksma just tasavägistes geimilõppudes, Teppani sõnul on see Pärnu meeskonna tugevus. „Üldjuhul me võidame neid geimilõppe - vahel on see serv, vahel on see mingi hea kõrge palli lahendamine - me oleme see võistkond, kes naudib pigem neid geimilõppe, kus asjad tähtsamaks lähevad.“