14-aastane Elina Goidina võitis olümpiafestivalil iluuisutamises hõbemedali

„Olin väga üllatunud, kui sain aru, et olen teisel kohal. Olen oma lühikavaga väga rahul, mõned piruetid ja sammude seeriate tasemed olid natuke madalamad kui tahtsin. Seda võiksin kindlasti vabakavas parandada. Teine hinne oli väga hea, komponentide eest sain kõrged punktid. Vabakavas on eesmärk teha puhas kava ja siis vaatame edasi,“ sõnas ta.

Homme on lisaks Churakovile stardis veel üheksa eestlast. Olümpiafestivalil juba medali võitnud freestyle-suusataja Simona Revjagin ja lumelaudur Laura Anga võistlevad Big Airi kvalifikatsioonis. Hanna Gret Teder, kes suurslaalomis sai 15. koha, on võistlustules slaalomis. Laskesuusatajatel on kavas sprindidistants. Kõiki võistlusi on võimalik vaadata otseülekannete vahendusel siit: https://eoctv.org/live/