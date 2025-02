DELFI ROOTSIS | Eesti vägev WRC2 trio avab hooaja: Linnamäe sihib poodiumit, Jürgenson õpib, Virves eksperimenteerib

Enne Rootsi rallit tõdesid kolm Eesti rallisõitjat, kes võitlevad tänavu WRC2 meistritiitli nimel – Georg Linnamäe, Robert Virves ja Romet Jürgenson –, et nii tihedat konkurentsi ses masinaklassis pole varem olnud. Ent see ei heiduta kedagi, küll aasta lõpus, kui punktid kokku loetakse, näeb, kes on kus.