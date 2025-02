Rovanperä tõmbas Rootsi etapi eel ootusi maha: „Uued rehvid ei sobi mu sõidustiiliga“

Soomlane oli Hankooki rehvidega hädas juba hooaja avaetapil Monte Carlos. Kahe MM-ralli vahepeal käis ta kätt soojas hoidmas Lapimaa Arktika rallil, kus ta õppis enda sõnul Hankooki talverehvi kohta „üsna palju“.

Siiski tunnistas Rovanperä Rootsis, et peab oma sõidustiili veel vastavalt Hankooki rehvidele kohandama. „Mul on veel rehvidega probleeme - need ei sobi nii hästi mu sõidustiilile,“ ütles Rovanperä DirtFishile. „Seega te kuulete mind ilmselt nädalavahetuse jooksul selle üle kaebamas. Loomulikult olen ma siin, et teha head tulemust, mistõttu üritan ma oma sõitmist muuta ja selle mure kiiresti ära lahendada.“

Rovanperä selgitas, et tema sõidustiil on uute rehvide jaoks liiga agressiivne. „Sa ei saa olla roolimisel liiga agressiivne, mis oli minu üks tunnusjooni, eriti lumel ja kruusal, kus olin teatud kohtades alati päris kiire ja võisin teatud asju teha,“ rääkis ta.

„Aga üldiselt kandub see üle igale poole. Selle rehviga on ka pidurdamine ja kurvidesse sisenemine teistmoodi. See pole päris see, kuidas ma naturaalselt sõidan ning seda on alati raske muuta.“

Soomlane lisas, et tegelikult ei tohiks rallipiloot katse ajal üldse oma sõidustiilile mõelda. „Sa ei peaks oma sõitmisele mõtlema, mitte kunagi. See peaks tulema loomulikult, kuid nüüd ma tunnen, et pean teatud asjadele sõitmise ajal mõtlema, mis pole kunagi hea. Aga on, nagu on, ja me püüame endast parima anda.“

Latvala on optimistlikum

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ei usu, et Rovanperäl Rootsis nii palju probleeme tuleb kui Montes.

„Olen aastatega õppinud, et Kalle on alajuhitavuse vastu pisut allergiline. Kui auto on alajuhitav, ei leia ta oma mugavustsooni ega saa rünnata. Nii oli see Montes, kuid nende lumerehvidega jäistes oludes saad sa rohkem driftida, mis peaks Kallele rohkem sobima,“ sõnas Latvala.

2022. aastal Rootsi ralli võitnud Rovanperä on esimesel täispikal päeval ehk homme stardijärjekorras kolmas. Ralli ametlik esimene katse sõidetakse täna kell 20.05 (Umea Sprint 1, 5,16 km).

