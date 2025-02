Spordikohus Vene jalgpalliklubile: sõjasanktsioonid on teie risk

Aastast 2022, mil Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukrainas, on Rahvusvaheline Spordiarbitraažikohus (CAS) pidanud lahendama mitmeid vaidlusi, mis on sõja otsene või kaudne tagajärg. Küll on arutatud Vene sportlaste võistlustelt eemale jätmist, küll on vaagitud nn ebalojaalsuse sanktsioone (Ukraina vutiikooni Tõmoštšuki kaasus). Nüüd on CAS otsuse teinud märgilises lepinguvaidluses, kus Vene jalgpalliklubi FC Krasnodar soovis vabaneda kohustusest maksta üleminekutasu mängija eest, kes pärast suure sõja puhkemist klubist lahkus.

Tõlgituna oli kohtu sõnum Krasnodarile karm, ent aus: kui teie riik tungib teisele riigile kallale ja põhjustab sellega teile probleeme, siis on see teie enda risk ja mure. Tõsi, tuleb arvestada, et CAS kujundas oma seisukoha konkreetse üleminekulepingu tingimuste pinnalt ning ei ole välistatud, et teinekord – kui leping näeb ette teisiti – ei võiks lõppjäreldus olla ka teistsugune. Siiski on CAS-i üldine sõnum lihtne ja hästi mõistetav: verise agressioonisõja vilju mekkigu agressor ja tema alamad, mitte need, kel puudub asjas vähimgi süü. Olgu see teadmiseks kõigile, kel on spordivaldkonnas Vene koostööpartneritega sõja tagajärjel probleeme tekkinud.