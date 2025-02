Artti Aigrol avaneb taas võimalus end võrrelda 52-aastase legendi Noriaki Kasaiga

Viimati 11 kuud tagasi Planicas MK-sarjas võistelnud Kasai jaoks on Sapporo näol tegemist paigaga, kus ta 1988. aastal tegi maailmakarikasarja debüüdi.

„See on minu jaoks lihtsalt üks järjekordne samm - sihin 600 võistlust,“ ütles 578 MK-starti teinud Kasai kohalikule meediale, vahendab rahvusvahelise suusaliidu koduleht.

Eelmisel aastal ütles kaheksal olümpial käinud Kasai, et temas on veel nii mõndagi peidus ning et ta kavatseb armastatud spordialaga tegeleda kuni 60-aastaseks saamiseni.