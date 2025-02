VIDEO | Olümpiavõitjad teevad kampaaniat, et iluuisutamises saaksid võistelda ka samasoolised paarid

Prantsuse ja USA jäätantsijad, kel kahepeale neli olümpiamedalit (mõlemal ka üks kuld) ja kümme maailmameistrivõistluste medalit, astusid 6. veebruaril Šveitsis üles „Art on Ice Gala“ iluuisuetendusel. Nende ühist numbrit saatis publiku pöörane ovatsioon, vahendab Inside The Games.

Papadakis ja Hubbell on endised konkurendid, kelle vahel on aastatega välja arenenud tugev sõprus. „Avastasime, et see (koos uisutamine - toim) on äge, lõbus ja mõtlesime, et kui kunagi karjääri lõpetame, peaksime sellele võimaluse andma,“ ütles Papadakis AFP-le.