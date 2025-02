Eesti jalgratturite profitiimiga liitus 19-aastane Aaron Aus. „Tahan tõestada, et nad tegid õige valiku“

Meeskonna esindaja Rigo Räim: „Tegelikult sooviks rohkem Eesti rattasporti panustada ja noori mehi juurde võtta, aga eelarve seab päris karmid piirangud. Ausalt õeldes polnudki plaanis enam kedagi juurde võtta, aga kuulsime, et Aus on ilma meeskonnata ja läbirääkimiste tulemusena jõudsime kokkuleppele. et päris tervet hooaega me talle pakkuda ei saa, sest kokkulepped teiste sõitjatega ja võistluskalendri plaanid on juba tehtud, aga olles meie meeskonna litsentseeritud rattur, saab ta Belgias sõita Pro Kermesse tasemega võistlusi. Need on väga kõrge tasemega amatööride sõidud, kus on isegi joonel World Touri ratturid ja mõnikord ka rattamaailma superstaarid. Seal saab ta üksi ilma meeskonnata starti minna, treenida ja areneda. Meil on olemas tema jaoks ka mõned sõidud meeskonnaga, kus ta kindlasti enda sisu saab näidata. Üheks neist on kindlasti Tour of Estonia ja Eesti meistrivõistlused ning ta peab olema valmis iga hetk meie võistluskarusselliga liituma, sest tahest tahtmata liigub tippspordis ringi haigusi ja vigastusi. Hooaja teine pool Aasias saab olema üsna tihe ning ma usun, et mõlemapoolne kasutegur on suur!“