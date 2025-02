Schumacherite väljapressijate ninamees sai kolmeaastase vanglakaristuse, üks kõvaketas on endiselt kadunud

Oma karistuse sai teada ka ööklubi turvamehe Yilmaz Tozturkani (53) 30-aastane poeg, IT ekspert Daniel Lins, kes sai pool aastat tingimisi, vahendab The Guardian.

Vormelilegendi Michael Schumacheri endine ihukaitsja Markus Fritsche (53), kes materjalid Tozturkanile edastas, sai Wuppertali ringkonnakohtult kaheaastase tingimisi vanglakaristuse.

Detsembris alanud kohtuistungitel tuli ilmsiks, et meeste valduses oli rohkem kui 1500 pilti, videot ja meditsiinilisi andmeid, mis olid arvutist varastatud. Esmalt sai materjalid enda kätte Fritsche, kes edastas need Tozturkanile. Too omakorda ähvardas Schumacheri perekonda, et laeb need üles tumeveebi, kui talle raha ei maksta.

Tozturkan eitas kohtus väljapressimist ning ütles, et pakkus Schumacheritele „äritehingut“.

Tozturkan, kes juba on vanglas ühe teise asjaga mitte seotud kuriteo eest, ütles kohtus: „Mul on väga kahju ja piinlik sellepärast, mida olen teinud. See oli vastik tegu ja ma võtan täieliku vastutuse.“

Istungite ajal väljendas Schumacherite perekond muret, et üks tundliku materjaliga kõvaketas pole neile tagastatud, kuigi meeste kodusid on korduvalt läbi otsitud.

Schumacherite perekonna advokaat Thilo Damm ütles, et kavatseb nii leebed karistused edasi kaevata. „Me ei nõustu kõigega, mida kohus ütles. Võite kindlad olla, et kasutame ära kõik õiguslikud võimalused. Me ei tea, kus kaduma jäänud kõvaketas on, seega on võimalus, et tagauksest võib veel ähvardusi tulla,“ ütles ta.

Seitsmekordset F1 maailmameistrit Michael Schumacherit pole avalikkuses nähtud alates 2013. aastal Prantsuse alpides juhtunud suusaõnnetusest. Tõsise peavigastuse tõttu pandi ta kunstlikku koomasse ning 2014. aasta septembrist alates on ta olnud kodusel ravil perekonna kiiva kaitse all.

