Pariisi olümpia hõbemedalist külastab järgmisel nädalal Eesti meistrivõistlusi

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse liikme Mari Venski sõnul on B-Girl Nicka Eestisse toomine olnud eesmärk juba kaua, kuid tema tiheda võistlus- ja treeninggraafiku tõttu ei olnud see varem võimalik.

„Oleme väga tänulikud koostööle Redbulliga, tänu kellele Nicka siia jõuab. Tema kohalolu on kindlasti inspireeriv mitte üksnes breiktantsijatele, vaid kogu tänavatantsu valdkonnale. Loodan väga, et inimesed kasutavad seda võimalust tulla kohale, et näha oma silmaga maailma üht silmapaistvamat tantsijat ning saada osa koolitusest tema käe all. See annab võimaluse meie riigi tantsijate taseme tõstmiseks,“ rääkis Mari Venski pressiteate vahendusel.

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse esimehe Joel Juhti sõnul on tegemist ajaloolise momendiga. „Breiktants sai eelmisel aastal esimest korda olümpiale ning Nicka on naiste seas esimene OMi hõbemedalist breiktantsus ning väga tuntud ja kõrgelt hinnatud sportlane üle kogu maailma. See on väga suur saavutus ja seda enam on väga eriline, et ta nüüd Eestisse jõuab,“ tõdes Juht.