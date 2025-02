Eesti rallisõitjad valitsevad viimasel ajal järelkasvusarja Juunior WRC-d – kolmest viimasest tšempionist on kaks meite mehed, Robert Virves ja Romet Jürgenson. Nende jälgedes tahab astuda ka 21-aastane Joosep Ralf Nõgene.

„Olen hooajaks igati valmis, mõni MM-etapp, mida sõidame, on tuttav, kruusarallisid palju...,“ tõdes Nõgene, kuid lisas, et sarja esimest võidukihutamist Rootsis võtab ta tagasihoidlikumalt. „Ford on minu jaoks uus auto, ja kuigi olen seda kahel päeval testida saanud, siis võistluskogemus puudub. Tahaksin teha aastale positiivse alguse ja võimalikult suured punktid koju tuua.“