Kregor Zirk endanimelisest võistlusest: korraldustase Eestis viiakse täiesti teisele planeedile

Sellel laupäeval ja pühapäeval peetavale Zirk Swim Cup ujumisvõistlusele on registreerinud ligi 300 ujujat ning suurimateks staarideks on eelmise aasta Eesti parim naissportlane Eneli Jefimova ja Slovakkiat esindavad olümpialased Richard Nagy ja Tamara Potocka. Lisaks on stardis suur hulk valitsevaid Eesti meistreid.

„Ideaalses maailmas oleksin tahtnud rohkem välismaalastest tippujujaid starti tuua, kuid on palju erinevaid põhjuseid, miks mitmed minu head sõbrad vähemalt tänavu veel ei stardi,“ rääkis Zirk mõned päevad enne Aura ujulas peetavat mõõduvõttu.

„Mõnede ujujate võistluskalendris olid muud kohustused, mis ei lubanud tulla, paljud tipud võtavad praegu võistlemisest hingetõmbepausi nagu mina ja muidugi on teadmatus, et mis võistlus seal Tartus kokku pannakse, kuhu ka logistiliselt ei ole välismaalastel kõige kergem reisida,“ lisas ta.

25-aastane Zirk ütleb enesekindlalt, et nädalavahetusel peetav võistlus saab olema kõige vaatemängulisem ning vingem Eesti ujumise ajaloos. „Kui ma midagi teen, siis panen kogu enda südame sinna sisse ja olen kindel, et Zirk Swim Cupi korraldustase ei vii Eesti ujumisvõistlused´mitte ainult uuele tasemele, aga täiesti teisele planeedile võrreldes teiste kodumaal toimuvate mõõduvõttudega.“

„Üks suuri põhjuseid, miks seda võistlust korraldan, on see, et olen mitu aastat näinud, kuidas Eestis võistluseid tehakse ning tuleb tunnistada, et aastast aastasse on see supp praktiliselt muutumatuna püsinud. Muutuvad vahel alade järjekorrad või toetajad, kuid innovatsioon puudub ning on langetud võrdlemisi mugavustsooni,“ selgitas Zirk, kes toob võistlustele plaate keerutava DJ, põneva valgusshow, tossukahurid, pealtvaatajatele kaasaelamise vahendeid ning täiesti muudetud Aura ujula, et tekitada basseinis sportlastele loogilise liikumisskeemi.