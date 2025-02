TÄNA DELFI TV-s | Pärnu võõrustab Cronimet liiga veerandfinaalis Selver x TalTechi

„Selge on see, et Pärnul kvaliteeti jagub, nad on mänginud stabiilselt terve hooaja ja polegi midagi öelda, karikavõitu nad väärisid. Nüüd on järgmine tiitel mängus ja kõik algab nullist. Pärnuga olme kohtnud mitu korda ja nende tugevused ja nõrkused on teada, meie puhul on kindlasti üllatusmomenti rohkem. Kindel on see, et play-offid algavad ja keegi kuskil midagi tagasi ei hoia,“ ütles temporündaja.