FOTOD | TalTech näitas igas geimis hambaid, aga Pärnu võitis veerandfinaali avamängu 3:0

Pärnu pani oma paremuse maksma just tasavägistes geimilõppudes, Teppani sõnul on see Pärnu meeskonna tugevus. „Üldjuhul me võidame neid geimilõppe - vahel on see serv, vahel on see mingi hea kõrge palli lahendamine - me oleme see võistkond, kes naudib pigem neid geimilõppe, kus asjad tähtsamaks lähevad.“

„Järgmine mäng TalTechis kindlasti lihtne ei saa olema, läheme päev varem kohale ja teeme hommikul väikse servitrenni ja õhtul lahingusse. Eesmärk on loomulikult pühapäeval see seeria lõpetada, siis natuke puhata ja siis hakata järgmiseks vastaseks valmistuma, aga võtame mäng korraga ja eks tänane mäng näitas ka, et kõik geimid läksid lõpu peale, oleme alles poolel teel,“ lisas Teppan.

„Klassikaline play-offide algus, ega siin midagi suurepärast või ilusat ei olnud. Loomulikult Selver tahab ja üritab, ega nad ei olnud kehvad ja me pidime kõvasti võitlema. Ega me ise ka ei ole mingis tippvormis ja see, et pidi „läbi seina“ mingeid palle ära tooma. Kuskil varem oleks võinud kvaliteetsema puute teha. Aga sellised need kaklused play-offides ongi ja eks me tegime seda, mida tegema pidime ehk kodus võitma,“ tunnistas mängija, et Pärnu asjad ei sujunud veel ideaalselt.

Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev ütleb, et tema meeskond läheb igale mängule selge eesmärgiga.

„Viimased põhiturniiri mängud olid sellised, kus meie jaoks midagi enam mängus polnud ja seetõttu olid need veidi teistmoodi kohtumised. Samas sain seal mänguaega rohkem jagada, mis on hea. Meie sidemängijal (Carlos Diaz) oli vahepeal jõusaalis tekkinud lihaseprobleem, aga nüüd tundub, et kõige hullem see siiski pole ja sai teda juba ka mängus katsetatud. Üldiselt on meie seis okei. Nüüd on käes hooaja tähtsaimad ajad ja usun, et ka motivatsioonist meil trennis puudu ei ole. Läheme play-offidele vastu kindla eesmärgiga iga mäng võita,“ ütles Pärnu peatreener.

„Selveri meeskonna uue sidemängijaga pole ma veel süvitsi tegelenud, alustan sellega täna. Aga tundub olevat korralikul tasemel mees. Nende koosseis on palju varieerunud ja eks me peame olema valmis jooksvalt vaatama ja reageerima, tundmatust on selles vastases omajagu.“

Kogenud treenerilgi tekib play-offides teistmoodi tunne ja pinge, sõnab Vassiljev. „Mulle see pinge meeldib, sellepärast me ju seda asja teemegi. Tähtsad mängud annavad adrenaliini ka treenerile, sest tulemus loeb. Kuigi neid tähtsaid mänge on mulgi juba mängitud küll, siis käes on hooaja kõige magusam aeg,“ lisas juhendaja.

Eelmisel hooajal Cronimet liigas triumfeerinud pealinna klubi on sel hooajal olnud hädas hooaja algusest peale ja lõpetas seega põhiturniiri viimasel kohal. Viimases mängus anti seejuures Robežsardzele loobumisvõit, sest paljud mängijad olid haiged. Haigevoodis on juba mõnda aega ka peatreener Andres Toobal, kes pole seetõttu ka meeskonna juures viibida saanud.

Selver x TalTechi meeskonna kapten Andri Aganits tõdeb, et senine kehv hooaeg tuleb unustada ja proovida asjad paremuse suunas pöörata.

„Selge on see, et Pärnul kvaliteeti jagub, nad on mänginud stabiilselt terve hooaja ja polegi midagi öelda, karikavõitu nad väärisid. Nüüd on järgmine tiitel mängus ja kõik algab nullist. Pärnuga olme kohtnud mitu korda ja nende tugevused ja nõrkused on teada, meie puhul on kindlasti üllatusmomenti rohkem. Kindel on see, et play-offid algavad ja keegi kuskil midagi tagasi ei hoia,“ ütles temporündaja.

„Oleme ausad – senine põhiturniir on läinud aiataha, mõned helgemad hetked on olnud, aga suure aja hooajast oleme tegelenud erinevate probleemidega. Hea meel on, et klubi suutis leida uue sidemängija ja Linc (Lincoln Williams) on kõvasti vaeva näinud, et olla tähtsamateks mängudeks tagasi platsil. Oleme endale ette ehitanud kõva mäe, aga lähme kõik koos seda vallutama,“ lisas Aganits.

