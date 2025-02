Korvpalli EM-i tegevdirektor tegi 2,33-promillise joobega avarii

Läti riigipolitsei pressiesindaja kinnitas, et 8. veebruaril umbes kell 16.00 sai politsei Riias väljakutse, kuna toimus kokkupõrge sõiduauto ja tee äärde pargitud sõiduauto vahel.

Keegi õnnetuses viga ei saanud. Samas tegi politsei kindlaks, et kokkupõrke põhjustanud sõiduauto juht oli 2,33-promillises joobes. Kui algselt kinnipeetud isiku nime ei avaldatud, siis nüüd on teada, et masina roolis oli tänavu sügisel toimuva korvpalli EM-i tegevdirektor Kristaps Janičenoks.