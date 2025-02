Svenssonite maal Rally1 masinaga lumel debüteeriv Sesks: saan sel aastal rohkem kiirust ja küpsust näidata

„Tore on olla tagasi M-Spordi Rally1 auto roolis. Tunnen võimaluse üle, et saan pool hooaega nendega kaasa sõita, suurt heameelt. Saan sel aastal nüüd rohkem oma kiirust ja küpsust näidata,“ kommenteeris Sesks.

„See on meie hooaja esimene ralli ja minu esimene Rally1 autoga lumel. See on hea kogemus, millest saame vaid õppida. Olen põnevil, sest naudin siinseid tingimusi. Kindlasti tuleb lõbus nädalavahetus,“ jätkas Sesks. „Kuna sõidame kaasa vaid pool hooaega, on meil lasuv pinge oluliselt väiksem.“