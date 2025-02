„Ma arvan, et ta on sadist.“ MM-i avavõistlusel põrunud Norra laskesuusatäht langes rünnaku alla

Norra neliku jaoks kiskusid asjad kihva juba avavahetuses, kus Ingrid Landmark Tandrevold pidi käima kahel trahviringil. Kuigi järgmised kolm võistkonnaliiget Maren Kirkeeide, Sturla Holm Lägreid ja Johannes Thingnes Bö tegid igati soliidse sõidu, jäi Norra nelik esimesena poodiumilt välja. Kaotust maailmameistriks kroonitud Prantsusmaale kogunes minut ja 21 sekundit.

„Ma olin üllatunud, et märgid alla ei tulnud. Tavaliselt on tunda, kui lask on halb, kuid mul oli lamadestiirus väga hea tunne. Lasen tavaliselt lamades hästi ja tundsin seda ka täna, kuid märgid ei läinud lihtsalt alla,“ kommenteeris Tandrevold NRK-le avavahetuses ebaõnnestumist.

Ning seejärel näitas ta Norra ajakirjanikele enda Instagrami postkasti, mis oli täis vihkava tooniga sõnumeid. „Soovin teile kõike kurjust, mis maailmas leidub. Vastik hoor... Selle eest, mida sa täna tegid, kannatad tõenäoliselt kogu oma ülejäänud elu,“ luges Tandrevold ühe neist ette.

NRK eksperdid olid Tandrevoldile saadetud sõnumitest pehmelt öeldes šokeeritud. „See, et keegi selliseid sõnumeid sportlastele saadab, on kohutav. Kui olukord on juba selline, tuleks MM-i ajal sotsiaalmeediast paus teha. Ta (Tandrevold) ei tohiks sellele energiat kulutada,“ sõnas NRK laskesuusaekspert Ola Lunde.

Vihasõnumitega üle valatud Tandrevoldi toetas teiste seas ka maailmameistriks kroonitud prantslanna Lou Jeanmonnot. „Ma mõistan sellise käitumise täielikult hukka. Me ei ela täiuslikus maailmas. Paraku on selles maailmas inimesi, kes pole piisavalt targad ja ei saa spordist aru. Ma arvan, et ta on sadist,“ oli ta otsekohene.

„Sellised inimesed peaksid suu kinni hoidma,“ võttis Jeanmonnot koondisekaaslane Emilien Jacquelin jutulõnga üle. „See on lihtsalt kurb. Parim, mida sellises olukorras teha saab, on lihtsalt mitte Instagrami kasutada. Tegin seda kaks aastat tagasi ja tunnen end nüüd paremini.“

Laskesuusatamise MM jätkub Lenzerheides reedel, kui kavas on naiste 7,5 km sprindidistants.

