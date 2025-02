DELFI ROOTSIS | Kas saamid kaitsevad põtru või tahavad raha? Rootsi ralli võib jääda poolikuks

Käes on kolmapäeva õhtupoolik, Rootsi ralli publikukatse stardini on jäänud 24 tundi, kuid ikka veel pole teada, kas võidukihutamine toimub täies mahus või lühendatakse seda kolmandiku ehk enam kui 100 kilomeetri võrra, mis tähendab, et jagatakse välja vaid pooled punktid.