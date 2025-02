USA lahtiste slämmiturniiril tehti suur muudatus, mis ajas mitmetel tippmängijatel harja turri

US Openi korraldajad langetasid otsuse, et sel aastal mängitakse segapaarismängu suure slämmi tiitel välja enne turniiri tegelikku algust. Korraldajad loodavad, et sisse viidud muudatus toob segapaarismänguturniirile osalema tippmängijaid, kes muidu sellest mänguliigist huvitatud poleks.

US Openi korraldajate sisse viidud muudatus on ajanud mitmetel tippudel harja turri. Eelkõige neil, kes on tugevad paarismängijad. Eriti teravalt võtsid sõna mullu segapaarismängus USA lahtiste tšempioniks kroonitud Sara Errani ja Andrea Vavassori.

„Selliste otsuste tegemine, mõeldes puhtalt kasumile, on vale,“ toonitasid nad ühises avalduses. „Meieni jõudis viimastel nädalatel uudis, et US Openi segapaarismängu turniir pööratakse täielikult pea peale. Sellest saab vaid meelelahutus ja vaatemängule keskenduv pseudonäitus. See on sügav ebaõiglus, mis ei austa paarismängijaid. Me ei tea, kas meil on võimalik tiitlit kaitsta. Loodame, et see jääb ühekordseks ettevõtmiseks.“