Tuuli Tomingas ei soovinud keeruliselt kulgenud hooaja tagamaid avada: see on isiklik probleem, las ta jääda

Tomingas pole MK-sarjas käimasoleval hooajal jõudnud veel kordagi punktikohale. 30-aastase eestlanna parimaks individuaalseks tulemuseks MK-sarjas on Hochfilzeni sprindis teenitud 44. koht. Peaasjalikult on Tomingas olnud kimpus erinevate probleemidega, mistõttu jättis Eesti laskesuusataja vahele ka aasta alguses Ruhpoldingis toimunud MK-etapi.

„Kuna mul oli haiguse ajal põhisümptom köha, siis loomulikult, kui teen intensiivselt, siis ei ole röga täielikult veel kopsudest välja tulnud ja ajab köhima, tahaks hullult mingit takistust välja köhida. Aga üldjoontes, kui ma Anterselvas esimesed trennid tegin, siis ma ütleks, et nii hull see seis ei olnud, kui kartsin. Süda otseselt ei puperdanud ega tagunud sees, nagu on mõnikord olnud pärast tõsiseid viirushaiguseid. See andis lootust,“ rääkis Tomingas ERR-ile.