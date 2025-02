Vinge! Päeva neljanda aja sõitnud Tormis Laine kindlustas Eestile mäesuusatamise MM-il ajaloo parima tulemuse

Tiimivõistluse formaat näeb ette, et meeskonna moodustavad üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja. Kokku on võistlustules 37 tiimi, kusjuures tugevamad riigid on välja pannud mitu meeskonda.

„Olen õnnelik, et suutsin sõita võrdlemisi puhtalt. Pisivigu tuli küll sisse, kuid jään ajaga rahule. Ilmaolud on muutlikud. Täna mängis see aga minu kasuks, sest valgust oli rohkem kui esimestel meestel. Vägev oli näga, et finišis on väga palju eestlasi kaasa elamas,“ rääkis Luik pressiteate vahendusel.