Faktid kinnitavad Rehemaa öeldut – Eesti murdmaasuusatamine on tõusuteel

„Inimene, kes ei näe, et Eesti murdmaasuusatamine on selgelt tõusuteel, on pime või alast väga kaugel. Meil on sel hooajal ette näidata tulemusi noorte seas poistelt ja tüdrukutelt ning MK-sarjas meestelt ja naistelt. Kui võtta raamat lahti ja vaadata tulemusi, mis olid kaks aastat tagasi, siis on areng ilmne. Kui veel kaks aastat tagasi meie juttude ja eesmärkide peale naerdi, siis täna ei naera enam keegi,“ rääkis Aivar Rehemaa Delfile.