FOTOD | Eesti rannavolle esipaar Hollas-Remmelg sihib järjest tugevamaid turniire ja unistab Los Angelese olümpiast

„Mina tahaksin, et nad teeksid sammu edasi, mängutaseme võrra kõrgemale. See, mis trennis toimub, on juba üsna kõrgetasemeline võrkpall. Peame selle väljakule üle kandma. Minu peas võiksid nad olla võimelised aasta lõpetama maailma edetabelis 30 koha piirimail,“ rääkis Rivo Vesik.